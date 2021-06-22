أخبار الهلال اليوم | برنامج معسكر النمسا، وتعليق قوي من الفراج على اعتذار الجابر
يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
4 مباريات ودية للهلال في النمسا
أفادت صحيفة الرياض السعودية أن الهلال سيخوض 4 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي الذي سيبدأ في الـ12 من يوليو القادم في النمسا.
وأوضحت الصحيفة أن عضو مجلس الإدارة فهد المفرج والمُنسق فهد المديد يتواجدان حاليًا في مدينة سالزبورغ النمساويه لتجهيز معسكر الفريق الإعدادي للموسم المُقبل.
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وفاة ناجي عبد المطلوب، والهلال ينعيه
انتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق "نايف عبد المطلوب" إثر وعكة صحية ألمت به، وقد نعاه نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر.
عبد المطلوب كان أحد نجوم الهلال في سبعينات القرن الماضي وقد تُوج مع الفريق بالدوري السعودي عام 1977 وكذلك عام 1979.
الفراج يُعلق على اعتذار الجابر لنواف بن سعد
لم يُفوت الإعلامي وليد الفراج اعتذار سامي الجابر للأمير نواف بن سعد دون التعليق عليه، وقد أشار في تعليقه إلى أن البعض مازال يُعاند ويرى أن قضية اختفاء 170 مليون ريال سعودي من خزينة الهلال في عهد بن سعد حقيقة.
يُشار إلى أن الجابر في اعتذاره كان قد قال أن عدم إيجاد قوائم مالية لمبلغ بلغت قيمته 170 مليون ريال حدث بالفعل.
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