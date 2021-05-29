أخبار الهلال اليوم | ثمن دودو، وتفاصيل إصابة كنو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

كنو يغيب لـ6 أسابيع

تأكد غياب محمد كنو لاعب وسط الهلال لمدة 6 أسابيع نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة التعاون في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أوضحت تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الجانبي الداخلي للركبة، موضحة أن الإصابة ليست مقلقة وستحتاج لعلاج وتأهيل لمدة شهر ونصف تقريبًا.

وأشارت الرياضية إلى أن كنو سيكون جاهزًا لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد مع زملائه في الهلال.

بالميراس يُحدد شرط تخليه عن دودو

أفادت مصادر صحفية برازيلية أن نادي بالميراس حدد شرط تخليه عن نجمه "دودو" المطلوب في الهلال والنصر السعوديين.

وأوضحت المصادر أن النادي البرازيلي طلب الحصول على 12 مليون يورو للسماح لنجمه بالرحيل إلى الدوري السعودي.

مورايس يُقرر الدفع بالبدلاء أمام الفيصلي

أشارت مصادر صحفية مطلعة أن جوزيه مورايس المدير الفني لنادي الهلال قرر الدفع باللاعبين البدلاء خلال مواجهة الفيصلي في ختام الدوري السعودي.

الهلال تُوج رسميًا باللقب وسيواجه الفيصلي يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الفريق سيدخل اللقاء بهدف الفوز للاحتفال جيدًا باللقب.

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