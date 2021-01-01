أخبار الهلال اليوم | عودة الدوليين للتدريبات، وخطوة تفصل الحمدان عن المران

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. غياب لاعبي فريقين كبيرين، ووجه جديد من الاتحاد

الهلال يستعيد لاعبيه الدوليين ويستأنف تدريباته

يستأنف الهلال مساء اليوم السبت تدريباته الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون يوم أمس الجمعة بقرار المدرب روجيرو ميكالي.

ويستعيد الفريق لاعبيه الـ8 الدوليين الذين حصلوا على راحة لمدة 3 أيام عقب انتهاء مهمتهم مع منتخبي السعودية الأول والأولمبي، إذ سيتواجدون في المران اليوم استعدادًا للمباراة الكبيرة أمام الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

خطوة تفصل الحمدان عن العودة للمران

لم يتبق أمام عبد الله الحمدان مهاجم الهلال سوى إنهاء برنامجه التأهيلي للعودة من جديد للتدريبات الجماعية للفريق.

المهاجم السعودي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وقد تعافى مؤخرًا وأنهى فترة الحجر الصحي، وبدأ يوم أمس الجمعة بالفعل في مقر الهلال برنامجه التأهيلي الخاص تمهيدًا للعودة إلى التدريبات.

الهلال يفقد الدوسري أمام الاتحاد

أكدت مصادر صحفية غياب سالم الدوسري عن مباراة الهلال أمام الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

الهلال كان قد أعلن إصابة جناحه الدولي وحاجته للعلاج من أسبوعين إلى ثلاثة، وهو ما يعني غيابه عن الكلاسيكو الذي سيُقام في التاسع من أبريل الجاري.

الهلال أم النصر؟ .. أكثر الفرق إهدارًا للفرص خلال آخر 5 مواسم بالدوري السعودي

تعرف على الأكثر إهدارًا للفرص في آخر 5 مواسم من الدوري السعودي. التفاصيل هنا