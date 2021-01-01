أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة الدوسري، وموقف الحمدان من الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال يُعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري

أعلن الهلال تفاصيل إصابة نجمه سالم الدوسري، موضحًا عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الجناح السعودي يُعاني من إصابة في أربطة مفصل القدم وتمدد بسيط في الرباط الجانبي للركبة.

وأضاف تويتر الهلال أن الدوسري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في عيادة النادي وصالة الألعاب البدنية.

الحمدان خارج الكلاسيكو أمام الاتحاد

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الله الحمدان مهاجم الهلال أصبح خارج حسابات ناديه لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة القادم في الدوري السعودي.

المهاجم القادم من الشباب خلال انتقالات يناير الماضي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وبعد تعافيه منه استكمل جلساته العلاجية للعلاج من إصابته في أسفل عضلات البطن.

وأوضحت الرياضية أن الوقت لن يُسعف الحمدان ليكون جاهزًا قبل المباراة المرتقبة في قمة الجولة الـ25 من الدوري السعودي، إذ يحتاج مزيدًا من الوقت ليصل للجاهزية التامة بدنيًا وفنيًا.

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