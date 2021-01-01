أخبار الهلال اليوم | أخ العويران يُنصف الزعيم، وحكام أجانب للكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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أخ خميس العويران يُنصف الهلال

أكد ثامر العويران أن الهلال لم يُقصر أبدًا مع أخيه خميس العويران، لينفي ما نُقل في الصحافة على لسان نجل نجم الزعيم السابق واتهاماته لإدارة النادي بالتقصير معه.

إذ قال عبر برنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 "الهلال لم يُقصر أبدًا معنا، يُشكر النادي من كبيره إلى صغيره، الهلال نادٍ كبير وتلك الأمور بسيطة بالنسبة له. ما فعله الهلال لخميس كبير جدًا، اللاعب لم يُعرف إلا من خلال الهلال. كل هذا الكلام المثار مجرد كلام صحف غير صحيح".

ثامر العويران : هذه قصة حديث ابن خميس العويران للصحفي.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/PizxSla3nj — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 28, 2021

وحول دخل مباراة ديربي الرياض، قال "هذا الأمر يخضع لإجراءات كثيرة مازالت جارية، حقنا سيصلنا بالتأكيد، الهلال منحنا كلمة وبالتأكيد سيفي بوعده ولن يقصر مع خميس وغيره".

الكشف عن سبب التدرب على فترتين في الهلال

كشفت مصادر صحفية عن السبب الذي دفع روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال لإخضاع اللاعبين للتدرب مرتين يوميًا.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرازيلي يهدف من ذلك للحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين وخاصة تفادي زيادة أوزانهم، إذ يرغب في تنظيم وجباتهم الغذائية الثلاثة من خلال تواجدهم طوال اليوم تقريبًا في النادي.

الحائلي: لهذا طلبنا حكامًا أجانب لمباراة الاتحاد والهلال

قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أن رغبتهم في خروج المباراة دون مشاكل وأزمات هو السبب خلف طلبهم استقدام حكام أجانب لكلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

وأضاف موضحًا عبر برنامج "الدوري مع وليد" "طلبنا حكامًا أجانب لرغبتنا في أن تكون مباراة جميلة وممتعة ودون مشاكل، وكذلك بعد ما حدث خلال مواجهة الفتح في الكأس، لأن خروجنا من الكأس كان بسبب أخطاء الحكام".

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