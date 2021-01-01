أخبار الهلال اليوم | محاولات لتجهيز المهاجم للكلاسيكو وأربع مباريات تفصل الزعيم عن لقبه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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محاولات لتجهيز الحمدان

يسعى الجهاز الطبي للهلال لتجهيز مهاجم الفريق عبد الله الحمدان، للقاء الكلاسيكو المقبل أمام الاتحاد، المقرر إقامته في التاسع من أبريل الجاري.

اللاعب تماثل للشفاء من فيروس كورونا، وأدى برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال مران الأمس، على أمل لحاقه بالكلاسيكو.

فحوصات طبية للدوسري

ينتظر أن يجري سالم الدوسري؛ لاعب الهلال، اليوم الأحد، فحوصات طبية على موضع إصابته، لتحديد برنامجه العلاجي قبل العودة للتدريبات الجماعية.

اللاعب أصيب خلال معسكر المنتخب السعودي في مفصل القدم، وغادر النادي قبل يومين، مستعينًا بالعكاز.

4 مباريات تمنح الهلال اللقب

اقترب الهلال من التتويج بطلًا للدوري السعودي للمحترفين، إذ يحتاج للفوز في أربع مباريات من أصل ست متبقية، لحسم اللقب، دون النظر لنتائج منافسيه.

جيوفينكو وأمرابط وغيرهما .. أبرز الأجانب المتوقع رحيلهم عن الدوري السعودي

اقترب الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودي من نهايته، وبدأ الحديث حول اللاعبين الراحلين والباقين مع الفرق، وذلك في ظل اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فمن هم أبرز اللاعبين الأجانب الذين سيرحلون عن فرقهم خلال الفترة القادمة؟ هذا ما سنستعرضه خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )