أخبار الهلال اليوم | كيف سيخترق الشباب الزعيم؟ .. وبديل هيون سوو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

تسريبات وخفايا .. سر غضب الهلال في أزمة الحمدان والشباب

حالة من الغضب تسيطر على مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بسبب الأزمة الدائرة مع نادي الشباب، بشأن مشاركة عبد الله الحمدان في المباراة القادمة بينهما.

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، قد خرج بتصريحات يؤكد خلالها عدم قانونية مشاركة عبد الله الحمدان في المباراة القادمة التي ستجمع بين الهلال والشباب. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | "الهلال فريق الحكومة .. ونظرية المؤامرة تطورت مع النصر"

يرى الكاتب عبد الله بن بخيت، أن نادي الهلال يعتبر نادي الحكومة بالمملكة العربية السعودية، متحدثًا عن نظرية المؤامرة في نادي النصر خلال السنوات الماضية.

عبد الله بن بخيت قال خلال تصريحات لبرنامج "الليون" عبر قناة روتانا خليجية: "الهلال فريق الحكومة، عندما تذهب إلى وزارة المعارف أو الثقافة أو غيرها، تجد الشخصيات الكبيرة هناك هلاليين". " اقرأ التفاصيل "

قبل توليه المهمة .. قرار صادم في الهلال بشأن مورايس

تولى البرتغالي خوسيه مورايس، مهمة تدريب فريق نادي الهلال، حيث يتواجد حاليًا في الحجر الطبي، بعد وصوله من بلاده، تمهيدًا لتولي مهمة تدريب الفريق الأزرق.

مورايس تولى مهمة تدريب الهلال، قبل أيام قليلة من مواجهة الفريق الأزرق أمام الشباب، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | قبل المواجهة الهلال المصيرية .. تصريح "مستفز" للاعب الشباب

أطلق عبد الله الزوري، لاعب نادي الشباب، تصريحات استفزت جماهير ناديه، قبل مواجهة فريقه المصيرية أمام الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الزوري يعد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي الشباب، بقيادة المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية. " اقرأ التفاصيل "

مورايس يستقر على بديل هيون سو أمام الشباب

استقر الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس، علن اللاعب الذي سيلعب بدلًا من المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، خلال مباراة الشباب.

واستقر مورايس على الدفع بمحمد جحفلي بالتشكيل الأساسي، لتعويض غياب جانج هيون سو، لكونه يجيد اللعب بقدمه اليمنى.

مدرب الشباب يدرس مهاجمة الهلال من العمق

ركز الإسباني كارلوس هيرنانديز، مدرب فريق نادي الشباب على تدريب لاعبيه، على التسديد الدقيقة من خارج منطقة الجزاء، والاستفادة من الكرات العرضية، واختراق عمق المنافس.

وركز هيرنانديز على التمرير في العمق، مع الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الوسط، إلى مواطنه كريستيان جوانكا، من أجل اختراق دفاعات فريق الهلال.