أخبار النصر - حمدالله يتحدث عن علاقته بالجماهير وتهديد بالقتل لمدافع العالمي السابق

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء 7 أبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 ...

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