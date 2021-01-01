أخبار النصر اليوم | وجهة مارتينيز المحتملة .. والفيصل يتوج بطل السوبر

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حال رحيله بسبب الأزمة المالية .. وجهة مارتينيز المحتملة بعد النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أزمة جديدة داخل النصر بطلها الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بسبب مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

كان النصر قد تلقى صدمة بسبب انقطاع مايكون عن التدريبات الجماعية وتقديم شكوى لفسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر رواتبه في ظل الأزمة المالية بالعالمي. (طالع التفاصيل)

وزير الرياضة يتوج بطل السوبر السعودي

يتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي في لقاء كأس السوبر، مساء اليوم السبت، بين الهلال والنصر على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة الرياض.

سيتوج الفيصل بطل السوبر اليوم، في لقاء قطبا الرياض الهلال والنصر حيث تتسم المواجهة دائمًا بالقوة والندية.

السحر لن يفلح يا هورفات .. والمقصلة في انتظار لوشيسكو

حسابات تخالف المعطيات، هذا هو عنوان ديربي الرياض بين الكبيرين الهلال والنصر عبر التاريخ، وهذا ما نتوقعه في المواجهة التي ستجمع بينهما بكأس السوبر السعودي، في ظل خروج توقعات تلك المواجهات عن حدود التوقعات الموضوعة لها.

الوضع الآن تذبذب نتائج الهلال، واستقرار النصر منذ قيادة الكرواتي ألين هورفات، ولكن هذا لا يشير إلى أي شيء في المباراة المرتقبة بين الفريقين، لأن من سيتابع المباراة سيشاهدها وكأنها بين فريقين لأول مرة تجمع بينهما مباراة، ولن ينظر إلى معطيات الفريقين. (طالع التفاصيل)

30 يناير 2013 .. الذكرى التي يود النصر تكرارها في السوبر أمام الهلال

الذكريات نوعان .. نوع تُحب وتتمنى تكراره دومًا، ونوع آخر تأمل في نسيانه وحذفه من كتاب التاريخ الخاص بك. ذكرى مباراة النصر والهلال في 30 يناير 2013 من النوع الأول بالنسبة لجمهور العالمي .. ذكرى يتمنى تكرارها في لقاء السوبر السعودي اليوم السبت وبعد 8 سنوات.

استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيشهد مساء اليوم انطلاق صافرة الحكم الإيطالي دانيلو أورساتو لتُعلن انطلاق لقاء السوبر السعودي بين بطل الدوري والكأس "الهلال" ووصيفه في البطولتين "النصر". (طالع التفاصيل)

حسم مباريات وبطولات .. ماذا إذا قمنا بحذف أهداف جوميس وحمد الله بمواجهات الديربي؟

يعد الفرنسي بافيتمبي جوميس والمغربي عبد الرزاق حمد الله، هما أبرز لاعبي فريقي الهلال والنصر، وقبل مواجهة السوبر السعودي بينهما، ماذا ستكون نتائج الفريقين إذا قمنا بحذف الأهداف التي سجلها الثنائي في مباريات الديربي. (طالع التفاصيل)