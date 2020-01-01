أخبار النصر اليوم | تحرك لشراء عقد مايكون ومنافسة "خاصة" مع الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ...

تقارير: النصر يتحرك رسميًا لأول مرة لشراء عقد مايكون

تقدم نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، بعرض رسمي لأول مرة لنادي جلطة سراي التركي، من أجل التعاقد مع البرازيلي مايكون بيريا مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.(طالع التفاصيل)

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رسالة إلى الحكومة الإنجليزية تهدد بانهيار صفقة نيوكاسل السعودية

أصبحت صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصندوق الاستثمار السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهددة بالانهيار، بسبب المطالب المستمرة بمنع هذه العملية.

منظمة التجارة العالمية، قامت باتهام المملكة العربية السعودية بالمساعدة على قرصنة حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لإحدى القنوات التي لا تمتلك حقوق نقل المباريات.(طالع التفاصيل)

حسابات الأندية بالإنجليزية عبر "تويتر" .. منافسة بين الهلال والنصر وثنائي صاعد

ارتباط وثيق للغاية بين جماهير الكرة السعودية وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر في تفاعلهم عبر المنصة المليئة بالمنافسة بين جميع المشجعين بشكل عام والدوري السعودي بشكل خاص.(طالع التفاصيل)

معضلة في قائمة النصر الآسيوية

وضعت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، النصر أمام أزمة في قائمته بدوري أبطال آسيا، تمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

لجنة الاحتراف حددت بداية سوق الانتقالات الصيفية للموسم المقبل من الأول من سبتمبر، أي قبل عشرة أيام من نهاية الموسم الجاري، الذي يعود للانطلاق في الرابع من أغسطس.(طالع التفاصيل)