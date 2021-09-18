أخبار النصر اليوم | 3 مفاجآت في التشكيل ضد الاتحاد، والبحث عن فك العقدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يسعى لفك عقدة الاتحاد

يخوض النصر مساء اليوم مواجهته الكبرى الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم حين يستضيف الاتحاد على ملعب مرسول بارك.

الفريق يدخل اللقاء بهدف الفوز وتحطيم عقدة الاتحاد، إذ لم يفز عليه من 1002 يومًا، وتحديدًا منذ الفوز 2-1 في 21 ديسمبر 2018، وقد سجل عبد الرزاق حمدالله الهدفين.

لعب الفريقان بعد هذا التاريخ 5 مباريات في الدوري السعودي ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يفز النصر في أي منهم وقد تعادل في 3 مباريات في الدوري وخسر مباراتين آخرهم في مرسول بارك الموسم الماضي بنتيجة 2-1.

وقد استطاع الاتحاد حسم لقاء الكأس لصالحه في نصف نهائي عام 2019 بنتيجة 4-2، لكنه خسر المباراة النهائية أمام التعاون 2-1.

3 مفاجآت في تشكيل النصر الأساسي أمام الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن عدة تغييرات على التشكيل الأساسي ينوي المدرب مانو مينيزيس القيام بها خلال مواجهة النصر والاتحاد مساء اليوم على ملعب مرسول بارك.

وأوضحت أن هناك 3 مفاجآت تمثلت في عودة عبد الرزاق حمدالله لقيادة الهجوم رغم تألق فينسنت أبو بكر في مباراة دوري أبطال آسيا التي غاب عنها اللاعب المغربي للإيقاف، وسيعود المهاجم الكاميروني للتواجد على دكة البدلاء حيث سيُواصل المدرب البرازيلي الاعتماد على مهاجم واحد ضمن طريقة لعب 4-2-3-1.

ثاني المفاجآت هي الزج بلاعب الوسط الجديد أنسيلمو في أول ظهور له بقميص النصر منذ انضمامه في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد يبدو غريبًا أن يختار المدرب الدفع باللاعب لأول مرة في تلك الموقعة الكبيرة.

المفاجآت الأخيرة تمثلت في تواجد محمد آل فتيل على مقاعد البدلاء بعد أدائه الجيد أمام تراكتور سيزي في دوري أبطال آسيا، إذ سيعتمد مينيزيس من جديد على الثنائي راميرو فونيس موري وعبد الإله العمري في الدفاع.

لن أكشف المفاجآت .. رئيس النصر يُعلق على مفاجأة آل الشيخ

علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على المفاجأة التي أعلنها تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي يوم أمس وتمثلت بإقامة مباراة في يناير القادم تجمع باريس سان جيرمان مع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر.

آل معمر أوضح أن لديه مفاجآت تخص المباراة وموسم الرياض لن يُعلن عنها الآن، إذ كتب "العالمي ونجومه مستعدون لموسم الرياضي .. لن أكمل وأحرق المفاجآت !!".

العالمي ونجومه مستعدين لموسم الرياض ..



ما راح أكمل وأحرق المفاجآت !! https://t.co/2CWTFvlzQN — مسلي آل معمر (@musalli9) September 17, 2021

تركي آل الشيخ يُطلق سباقًا بين الهلال والنصر .. وهذا هو الفائز

النصر فاز في سباق "الريتويت" الذي أطلقه آل الشيخ مساء أمس. التفاصيل هنا

"الهلال سيُعاني أمام الاتفاق، والاتحاد أفضل من النصر"

صاحب التصريح يرى أن هناك سببًا واحدًا قد يمنح النصر الفوز على الاتحاد. التفاصيل هنا

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