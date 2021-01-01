أخبار النصر اليوم | مدة غياب بيتي تطول وأهم ما يميز العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فيديو | سلطان الغنام يثير الجدل حول مستقبله مع النصر

أثار سلطان الغنام؛ ظهير أيمن النصر السعودي، القلق في قلوب جماهير العالمي، بعد تصريحه بشأن مصيره مع العالمي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

فيديو | هورفات: هذا ما يميز النصر

أكد الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر السعودي، أنه سيعمل على تصحيح بعض الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، مشيدًا بما قدمه فريقه خلال الشوط الثاني من مواجهة الباطن. ( طالع التفاصيل )

مدة غياب بيتي تطول

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها بيتي مارتينيز؛ لاعب النصر، بالأمس، أظهرت معاناته من تمزق في عضلة الشاق الخلفية، فيما اتضح سلامة الرباط الجانبي لركبته

وأشارت المصادر إلى أنه يحتاج لفترة علاج وتأهيل من أسبوعين إلى ثلاثة.

الإفلاس وعيد الميلاد .. أسباب غير منطقية تسببت في فشل تجارب احترافية للاعبين عرب

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