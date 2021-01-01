أخبار النصر اليوم | هورفات يحسم طريقة اللعب وموقف مايكون أمام العين، وبشرى خير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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هورفات يُبعد مايكون عن مواجهة العين ويختار طريقة اللعب

قرر ألين هورفات المدير الفني للنصر استبعاد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا من مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم أمام العين لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

من جانب آخر، اختار المدرب الكرواتي اللعب بـ3 محاور وسط أمام العين، إذ اظهرت المناورة الفنية التي فرضها يوم أمس اعتماده على الثلاثي بيتروس وعبد المجيد الصليهم وعلي الحسن في وسط الملعب، ومن ثم سيتواجد أمامهم الثلاثي نور الدين أمرابط وعبد الفتاح عسيري وعبد الرزاق حمدالله.

مواجهة الأهلي .. بشرى خير للنصر في الكأس

تحمل مواجهة الأهلي بشرى سعيدة للنصر في مبارياته في كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ نجح الفريق في تجاوز مباريات الكأس كلما لعبها بعد مواجهة الأهلي مباشرة في الدوري السعودي.

النصر يلعب أمام العين اليوم في ربع نهائي الكأس بعد فوزه الأخير على الأهلي 2-1 في جدة، وقد سبق للفريق الفوز على النهضة في ثمن نهائي الكأس بعد انتصاره بستة أيام على الأهلي موسم 2016-2017.

الأمر ذاته حدث خلال موسم 2017-2018، حين نجح النصر في تخطي الزلفي في دور الـ32 من الكأس بعد أسبوع من فوزه على الأهلي 3-1 في الدوري.

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