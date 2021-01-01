أخبار النصر اليوم | عسيري ينتقد زملاءه، وبيتروس يُحدد أهداف الموسم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بيتروس: هذا هو هدف النصر هذا الموسم

لم يُخف بيتروس نجم وسط النصر حزنه وأسفه لخسارة نقطتين بالتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي يوم أمس، مؤكدًا أن الهدف المبكر الذي دخل مرماهم ساهم في عدم تحقيق الفوز.

بيتروس - لاعب #النصر :

مباراة صعبه لعبنا ضد فريق كبير، و الهدف المبكر غير مجريات المباراة. #الاتفاق_النصر pic.twitter.com/YSzR3WB9Yv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2021

وأضاف حول أهداف الفريق هذا الموسم "النصر بحاجة للعمل أكثر وأن نسير خطوة بخطوة، هدفنا الأهم هذا الموسم هو كأس الملك ودوري أبطال آسيا، وسنواصل القتال في الدوري لنُنهي الموسم في مركز أفضل، الثاني أو الثالث".

محمد الناصر: لقطات رئيس النصر كانت مؤثرة سابقًا

انتقد الناقد الرياضي محمد الناصر أفعال صفوان السويكت رئيس النصر من انتقاد للحكام ولجنة الانضباط واعتراضه على الحكم ماجد الشمراني عقب نهاية مباراة الفريق ضد الاتفاق يوم أمس في الدوري السعودي.

#الديوانية

محمد الناصر:

لقطات رئيس #النصر كانت مؤثرة في السنوات الماضية، أما الآن "لا تعليق". pic.twitter.com/gjYNOnU3k4 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2021

إذ قال "لقطات رئيس النصر كنا نشاهدنا قبل سنوات وكانت مؤثرة، لكن الآن "لا تعليق"".

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