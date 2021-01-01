أخبار النصر اليوم | تسديد الديون، وما الذي يحتاجه العالمي للعودة إلى المنافسة؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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المريسل: النصر سد 70% من ديونه

قال الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أن إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت نجحت في تسديد 70% من ديون النادي تجاه أطراف مختلفة.

موضحًا في تصريحات متلفزة أن النصر ملزم الآن بسداد الـ30% المتبقية ليحصل على شهادة الكفاءة المالية ويستطيع قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

منيف الحربي: النصر يحتاج إلى الصبر

قال الناقد الرياضي منيف الحربي أن النصر يمتلك عناصر ممتاز ولا يحتاج إلا إلى الصبر ومدرب قوي يستطيع توظيف تلك العناصر بامتياز حتى يعود إلى المنافسة الجادة على الألقاب.

#الديوانية

منيف الحربي: #النصر يمتلك عناصر مميزة تحتاج إلى الصبر.. ولابد أن تدرس ادارة النصر حاجة الفريق في بعض المراكز. pic.twitter.com/zGHwUNPOLh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 12, 2021

مضيفًا في تصريحاته عبر القنوات السعودية الرياضية حول ما الذي يحتاجه النصر للعودة للمنافسة "النصر يمتلك حاليًا أفضل العناصر على مستوى الكرة السعودية، يحتاج للعمل إداريًا وفنيًا وتوفير الاستقرار واختيار المدرب المناسب ودعم بعض المراكز للعودة بقوة إلى المنافسة".

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