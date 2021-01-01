أخبار النصر اليوم | تغيير ملعب مواجهة الأهلي، وعقوبات ديربي الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الأهلي والنصر على رديف الجوهرة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل عدة مباريات للأهلي والاتحاد من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) بسبب أعمال صيانة في الملعب.

وأعلنت لجنة المسابقات اليوم الثلاثاء نقل مباراة الأهلي والنصر في الجولة الـ23 من الدوري السعودي إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، موضحة أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع الاتحاد والأهلي.

لجنة الانضباط تُعاقب النصر والهلال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض عقوبات مالية على النصر والهلال على خلفية مباراتهما معًا في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وفرضت اللجنة على النصر غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي للتأخر في النزول إلى أرض الملعب، ورئيسه صفوان السويكت 22 ألف ريال لنزوله أرض الملعب، بجانب ألف ريال على حارس المرمى وليد عبد الله لعدم ارتدائه كمامة.

وقد عُوقب الهلال بمبلغ 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على بطاقات صفراء خلال المباراة، ولاعبه سالم الدوسري بـ20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية عقب المباراة.

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