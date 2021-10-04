أخبار النصر اليوم | موقف حمدالله من مواجهة آسيا، والشرط الجزائي في عقد المدرب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حسم موقف حمدالله من مواجهة الوحدة

أكدت صحيفة الرياضية السعودية جاهزية عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر لمواجهة الوحدة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام على ملعب مرسول بارك في الـ16 من أكتوبر القادم.

اللاعب كان قد اشتكى من آلام في العضلة الأمامية في التدريب الأخير قبل مباراة أبها في الدوري السعودي وقد أظهرت الفحوصات الطبية أن الأمر لم يكن سوى شد عضلي وأثبتت سلامة العضلة من التمزق، وأوصى الجهاز الطبي بإراحة اللاعب لمدة 3 أيام قبل أن يعود للتدريبات الجماعية.

حمدالله كان قد ألغى فكرة السفر لخارج البلاد استغلالًا للإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين منذ الخميس الماضي إلى اليوم، إذ فضل البقاء في الرياض وتكثيف برنامجه العلاجي للوصول إلى الجاهزية الكاملة في أسرع وقت.

النصر يتفادى أخطاء فيتوريا مع إيمانويل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن إدارة النصر وضعت في عقد المدرب الجديد بيدرو إيمانويل شرطًا جزائيًا بقيمة راتب شهرين فقط، لتتفادى تكرار خطأ التعاقد مع روي فيتوريا بعدم إدراج شرط جزائي.

عدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا كلف الإدارة الصفراء ما يزيد عن 8.5 مليون يورو لفسخ عقده، ولذا تفادى النادي ذلك الخطأ بوضع شرط جزائي بسيط في عقد المدرب الجديد الممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر الصحفية أن تجديد عقد إيمانويل للموسم الجديد مرهون بنتائج الفريق في ما تبقى من الموسم الجاري.

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