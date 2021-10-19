أخبار النصر اليوم | موعد عودة بيتي، ووعد بيدرو للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيدرو: جاهزون ولدينا ثقة كاملة بأنفسنا

أكد بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر على جاهزية فريقه لمباراة الليلة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن ثقة اللاعبين بأنفسهم كبيرة.

وأوضح بيدرو في تصريحاته أن وصول فريقي الهلال والنصر هو فخر للسعوديين جميعًا، مضيفًا حول اللقاء "نسعى لتقديم أداء مميز وحصد بطاقة التأهل، ثقتنا بأنفسنا كبيرة، أعددنا اللاعبين بدنيًا وفنيًا جيدًا، سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة ونعد الجماهير برؤية أداء يُسعدهم وينال رضاهم".

بيتي يقترب من العودة، وفحص يُحدد الموعد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن دخول بيتي مارتينيز لاعب النصر المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع النادي السعودي.

اللاعب ظهر في النادي أمس وهو يتدرب بالكرة تحت إشراف مدربه الخاص بجانب عناصر الجهاز الطبي في النصر، ومن المتوقع أن يخضع لفحص طبي دقيق على يد الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي أجرى له الجراحة في الركبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات ومن ثم المباريات.

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