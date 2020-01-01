أخبار النصر اليوم | مزايا جديدة لفيتوريا من أجل تجديد عقده

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 21 مايو 2020 ...

خاص | عسيري يصدم الأهلي .. وكواليس عرضي الهلال والنصر لضمه

رفض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، العرض المقدم من إدارة الراقي لتمديد عقده والبقاء مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

المزيد من الفرق

وينتهي عقد عسيري مع الأهلي في يناير المقبل ويدخل الفترة الحرة الشهر القادم، ويسعى الراقي للحفاظ على اللاعب بسبب قيمته الفنية الذي يقدمها للفريق.(طالع التفاصيل)

مدافع النصر السابق يختار الثنيان والدعيع في تشكيلته التاريخية

تحدث البحريني محمد حسين مدافع النصر السعودي السابق، عن مسيرته مع العالمي وأفضل اللحظات خلال مسيرته مع الفريق.(طالع التفاصيل)

قرنفل وأوراق مربوطة .. أشهر أعمال السحر في تاريخ الكرة السعودية

من يُتابع الكرة السعودية منذ سنوات بالتأكيد سيكون مر عليه مصطلح "الدنبوشي"، وهو الذي تم تداوله أحيانًا بعد المباريات رياضية تشهد كماً كبيراً من الفرص المهدرة، أو انقلاباً في نتيجة، أو مفاجأة مدوية غير محسوبة.

وبقي السحر أو ما يسمى في عرف الرياضيين "الدنبوشي" مصطلحاً دارجاً يحمل بين طياته الحديث عن السحر والشعوذة.(طالع التفاصيل)

مزايا إضافية تُقرب فيتوريا من تجديد عقده مع النصر

كشفت صحيفة "الاقتصادية" عن تفاصيل مفاوضات النصر مع فيتوريا من أجل تمديد التعاقد.(طالع التفاصيل)