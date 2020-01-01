أخبار النصر اليوم | مايكون يضع الفريق في مأزق والتشكيل الأقرب لديربي الرياض

جول يُقدم لكم أهم أخبار النصر السعودي اليوم 5 أغسطس 2020

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 ...

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مشاركة مايكون في الديربي غير مؤكدة

قالت تقارير صحفية محلية أن مشاركة اللاعب البرازيلي مايكون مع النصر في مباراة الديربي أمام الهلال غير مؤكدة حتى الآن، وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن مشاركة مايكون في الديربي مازالت معلقة لعدم تسلم إدارة النصر أي خطاب رسمي من أي جهة يسمح بمشاركته. طالع التفاصيل

وأضافت إن إدارة النصر ستنتظر حتى اليوم من أجل محاولة التوصل إلى حل يضمن مشاركة اللاعب بشكل نظامي.

خاص | مهاجم الهلال يغيب والتشكيل المتوقع للزعيم والنصر بالديربي

ظهرت ملامح تشكيل الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الهلال والنصر، من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي خاضها الفريقان أمس الثلاثاء. طالع التشكيل المتوقع

بدأ الحديث عن هذه المواجهة مبكراً، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة جدل بسبب مختلف المواقف أبرزها موقف البرازيلي مايكون لاعب النصر من المشاركة عقب السفر إلى تركيا ثم العودة، وكذلك موقف كاريلو لاعب الهلال الذي عانى من الإصابة بفيروس كورونا. طالع التفاصيل

خاص | يحرج الجماهير ويجب معاملته كمسؤول بالنصر .. قالوا عن عبد الرزاق حمد الله

تواصلنا مع عدد من الإعلاميين والمشاهير واللاعبين السابقين لاستطلاع آرائهم حول القناص المغربي، قبل اللقاء المرتقب؛ كلاسيكو الهلال. (طالع التفاصيل)

منافسة فردية واستعراض عضلات .. أشياء يجب متابعتها في ديربي الرياض

هناك أشياء يجب أن يتابعها الجميع بين طيات ديربي الرياض، سنرصدها خلال التقرير التالي. (طالع التفاصيل)

خاص | حواس العايد: النصر في يومه لا يخسر .. غياب الجماهير سيؤثر على طرفي ديربي الرياض

تواصل "جول" مع حواس العايد الإعلامي في صحيفة "الرياضية" لاستطلاع رأيه عن ديربي الرياض وتوقعاته بشأن المواجهة النارية بين النصر والهلال. (طالع التفاصيل)

فوز غائب عن الهلال وثأر النصر من أثقل نتيجة .. دوافع الفريقين بديربي الرياض

بالطبع الفوز هو الهدف الأول لكلا الفريقين، لكن هناك دوافع خاصةً لكل منهما في مباراة الغد، نستعرضها في السطور التالية. (طالع التفاصيل)

استاد الملك فهد في ديربي الهلال والنصر .. محيط الرعب أم حديقة أمرابط؟

مراجعة لسجل الفريقين خلال مواجهتهما معًا على استاد الملك فهد الدولي. (طالع التفاصيل)

ما هي توقعات المشاهير لديربي الرياض بين النصر والهلال؟

نتابع معكم بعض توقعات المشاهير للمباراة المنتظرة. (طالع التفاصيل)