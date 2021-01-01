أخبار النصر اليوم | عقوبة كبيرة بسبب جوليانو .. ومايكون يتسلم مستحقاته

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 4 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رفض الهلال واعتذر عن رئاسة النصر .. كيف دخل خالد البلطان للرياضة السعودية؟

أصبح خالد البلطان رئيس نادي الشباب، أكثر الشخصيات المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية في الرياضة السعودية، بعد أزمته الأخيرة مع نادي النصر، واتهامه مسؤولي الأخير بالعنصرية ضد لاعب فريقه سيباستياو دي فريتاس خلال آخر مواجهة جمعت بينهما، فمن هو خالد البلطان وكيف دخل إلى عالم الرياضة السعودية؟

واتخذت وزارة الرياضة مؤخرًا قرارًا بمنع البلطان من رئاسة الشباب لمدة شهرين، بالإضافة إلى منعه من مرافقة الفريق والتواجد داخل ناديه طوال فترة العقوبة، بعدما تبين أن اتهاماته ضد مسؤولي النصر ليس لها أساس من الصحة. " اقرأ التفاصيل "

اللجنة الطبية تمنح النصر فرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد

أصدرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة السعودي، قرارًا بمنح نادي النصر فرصة بتسجيل لاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الكوري الجنوبي كيم جين سو.

كيم جين سو يعاني من إصابة بقطع في وتر أكيليس، سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة ستتجاوز الستة أشهر، حيث سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل كبيرة. " اقرأ التفاصيل "

فيفا يلزم النصر بدفع 20 مليون ريال لجوليانو .. وكشف تفاصيل العقوبة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن عقوبة قوية لنادي النصر السعودي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب لاعبه السابق البرازيلي جوليانو.

وكان جوليانو قد رحل عن النصر خلال الصيف الماضي، بفسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه من إدارة العالمي وقدم شكوى في غرفة تسوية المنازعات بالفيفا. " اقرأ التفاصيل "

مايكون يستلم مستحقاته والنصر يعاقبه

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر قام بصرف مستحقات البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق، كما تم توقيع عقوبة عليه، بسبب غيابه عن التدريبات التي سبقت مباراة السوبر السعودي أمام الهلال.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن إدارة النصر ستوقع عقوبة على مايكون، بالحسم من راتبه وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية بالفريق.