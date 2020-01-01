أخبار النصر اليوم | كورونا تنحصر .. والاتحاد السعودي يرفض طلب "الحكام الأجانب"

أبرز أخبار النصر ليوم 12 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. سلبية مسحة نجوم النصر باستثناء لاعب واحد فقط

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن نتيجة المسحة الطبية التي أجريت لنجوم النصر، من أجل الاطمئنان على سلامتهم خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

نجوم النصر عانوا بسبب انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين مؤخرًا، على رأسهم مارتينيز وحمدالله وبيتروس وغيرهم. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد السعودي يرفض طلب النصر بشأن التحكيم الأجنبي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض طلب نادي النصر باستقدام أطقم حكام أجنبية لباقي مبارياته في الموسم الحالي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي رد بأن القرار واضح والتعميم على جميع الأندية باستقدام 7 حكام أجانب فقط لكل فريق.

المعد البدني للنصر يطلب أوزان اللاعبين

طالب الإسباني هوجو كاماريرو المعد البدني للنصر السعودي تقريرًا متعلقًا بالحالة البدنية للفريق خلال الفترة الحالية من أجل إعداد برنامج بدني قوي لهم.

ويريد هوجو كشفًا بأوزان لاعبي النصر خلال الفترة الحالية من أجل تحديد البرنامج التأهيلي ورفع الحمل البدني لهم من أجل الاستعداد لاستئناف الدوري السعودي للمحترفين.

يحيى الشهري يعاني من مضاعفات كورونا

يعاني يحيى الشهري نجم النصر من مضاعفات فيروس كورونا مؤخرًا، حيث كشفت التقارير أنه تم حجزه بالمستشفى بعد معاناة من هذه المضاعفات.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، أن الشهري سيغادر المستشفى غدًا الجمعة، بعد استقرار حالته خلال الساعات الأخيرة.