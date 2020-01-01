أخبار النصر اليوم | فيتوريا يطلب ضم أيمن يحيى للفريق وعسيري يتنازل للأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ...

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عسيري يُشارك مع النصر في الآسيوية

أعلن نادي النصر نجاحه في شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب عبد الفتاح عسيري من النادي الأهلي ليتمكن الفريق العاصمي من قيد لاعب خط الوسط في قائمة الفريق المنافسة بدوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

وبلغت قيمة شراء الفترة المتبقية من عقد عسيري مع النادي الأهلي 3 ملايين ريال، بعدما تمكن المفاوض النصراوي من إقناع إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة ببيع بقية عقد اللاعب.

النصر يستأنف ضد عقوبة الفيفا

تقدم مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، بشكل رسمي باستئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية، ضد العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا كان قد قرر الشهر الماضي الحكم لصالح نادي فنربخشه التركي، وإلزام العالمي بدفع 6.2 مليون يورو، الخاصة بالمتبقي من قيمة صفقة انتقال البرازيلي جوليانو إلى النصر.

فيتوريا يطلب طلب أيمن يحيى

قالت صحيفة "الرياضية" أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا طلب انضمام " أيمن يحيى " لتدريبات الفريق بعد إجازة عيد الأضحى استعدادًا للاستعانة به أمام الهلال.

عسيري يتنازل من أجل النصر

كشف مصدر مقرب من عبدالفتاح عسيري لاعب النصر الجديد لصحيفة "الرياضية" عن تنازل اللاعب عن مبلغ يقارب الـ 800 ألف ريال لإدارة الأهلي، كجزء من صفقة التنازل عن المدة المتبقية من عقده.