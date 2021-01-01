أخبار النصر اليوم | فض المنازعات تنصف العالمي ومباراتان على مرسول بارك

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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خزينة النصر تنتعش بسبب عبد الإله العمري

تواصل خزينة نادي النصر السعودي الانتعاش بعد رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت، فبعد الدعم المالي الكبير الذي حصلت عليه من الأعضاء الذهبيين، هذه المرة تنتعش بسبب عبد الإله العمري؛ مدافع الفريق. ( طالع التفاصيل )

موعد جمهور النصر مع ملعب مرسول بارك

بعد قرار وزارة الرياضة بعودة الجماهير إلى الملاعب في 17 من مايو المقبل بنسبة 40%، سيكون أمام جمهور النصر فرصتين، لمتابعة فريقها لأول مرة على ملعب "مرسول بارك".

العالمي سيستضيف الرائد في الجولة 28 في 20 من مايو، ثم في 30 من الشهر ذاته، سيخوض الكلاسيكو أمام الاتحاد في الجولة الـ30.

بيتي والغنام يواصلان التأهيل

يواصل ثنائي النصر خالد الغنام وبيتي مارتينيز، برنامجهما التأهيلي واللياقي مع أخصائي تأهيل الإصابات بالفريق هوفو، تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية، بعد اكتمال شفائهما من الإصابة.