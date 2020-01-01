أخبار النصر اليوم | عودة مادو للدفاع .. وشرط إقامة النهائي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 26 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يكشف عن موقف عبد الفتاح عسيري من المشاركة بنهائي الكأس

كشفت تقارير صحفية، عن موقف عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق نادي النصر، من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيجمع بين الفريق الأصفر والهلال.

النصر سيواجه الهلال مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض. " اقرأ التفاصيل "

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اتحاد الكرة يضع شرطًا لإقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرطًا لفريقي الهلال والنصر، قبل إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر له يوم السبت المقبل، بشكل طبيعي.

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الهلال يواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، دون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". " اقرأ التفاصيل "

خاص | مناظرة هلالية ونصراوية .. تصاعد الهلال وبهتان النصر

لقاء لن يقبل القسمة على 2، سيجمع بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط ظروف مختلفة يعيشها الفريقين، وبالرغم من نتائج الزعيم المميزة، والعالمي المخيبة، إلا وأن المباراة لها حسابات أخرى، يحدثنا عنها إعلاميان مقربان للناديين.

ويتلقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ففي مباراة لن تشهد حضورًا جماهيريًا. " اقرأ التفاصيل "

فيتوريا يعيد مادو على حساب العمري

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، إعادة عبد الله مادو مدافع الفريق، إلى التشكيل الأساسي، استعدادًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن مادو سيلعب بجوار البرازيلي مايكون بيريرا، بدلًا من عبد الإله العمري، عقب انتهاء ظروف عزاء والده، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة.