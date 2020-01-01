أخبار النصر اليوم | قرار مادو في يده ومختص قانوني يُحبط العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

قرار مادو في يده

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي النصر قرر منح مدافعه عبد الله مادو حرية اختيار موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق، بعد وفاة والده.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجازة اللاعب انتهت اليوم، لكن الإدارة أخطرته بأن له كامل الحرية في النزول للملعب الليلة من عدمه، مؤكدة مساندتها للمدافع والسماح له بالعودة للتدريبات متى ما سنحت له الظروف العائلية.

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