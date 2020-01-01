أخبار النصر اليوم | ماجد عبد الله يعطي الأمل للجماهير وما اشترك به العالمي مع الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ماجد عبد الله: ما يحدث للنصر حاليًا حدث في عهدنا

أعرب ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر، عن ثقته في عودة الفريق من جديد لطريق الانتصارات، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا وارد أن يحدث لأي فريق.

وقال عبد الله، خلال تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: "بداية النصر لم تكن طيبة، لكنها تحدث لأي فريق، لا نزال في بداية الموسم، ومن الممكن أن يعود الفريق، علينا ألا نستسلم، حدث لنا ذلك من قبل في عام 1978 و1978، كنا نهزم في أول مباراتين ثم نتمكن من العودة وفي الأخير نحتل الوصافة".

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وأضاف: "البطولة تأتي وتذهب، المهم أن يواصل اللاعب جهده، هذه هي حلاوة كرة القدم، لا ينتصر أحد دائمًا ولا يهزم دائمًا، المهم الاستفادة من الخسارة".

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أسطورة العالمي تابع: "لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقد ضربهم كورونا، ما أنا متأكد منه أنهم قادرون على التعويض، الخسائر الماضية ليس كارثة، وأنا مطمئن على الفريق".

رسالة السويكت للجماهير

وجه صفوان السويكت؛ رئيس النصر، رسالة إلى جماهير ناديه، مؤكدًا أن الفريق سيعود رغم الانتكاسات الحالية.

وقال السويكت، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "رسالتي للجماهير أن الدوري لا يزال طويلًا، وهدف اللاعبين اللعب والانتصار، إذا حدثت انتكاسة فالواجب العودة والانتصارات، أما النتائج فهي أمر غيبي في آخر المطاف، علينا العمل فقط، والنصر جاهز دائمًا".

سبب اسم "مرسول بارك"

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن رفض إدارة ملعب جامعة الملك سعود، إطلاق النصر على ملعبه الجديد اسم "مرسول أرينا"، واقترحت اسم "استاد مرسول" أو "مرسول بارك"، ليتم اختيار الأخير.

الملعب الجديد يُفتتح أمام ضمك

يخوض النصر أول مباراة رسمية له على ملعبه الجديد "مرسول بارك" أمام ضمك، في 26 من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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