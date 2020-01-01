أخبار النصر اليوم | هل يلحق مايكون بالديربي؟ ولماذا حُذف إعلان مرسول بارك؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

قيمة عقود رعاة "مرسول بارك"

كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن قيمة عقود الرعاة لملعب "مرسول بارك" وصلت إلى 20 مليون ريال، وربما تزيد بانضمام شركتين خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن العائد الأكبر سيكون من نصيب نادي النصر.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إنشاء معرض ومتحف خاص بالنصر وتاريخه وتاريخ نجومه، بجانب متجر لبيع منتجات النادي، وستكون متاحة للزوار برسوم ثابتة، بجانب استضافة الملعب لفعاليات متنوعة وحفلات غنائية.

المزيد من الفرق

هل يلحق مايكون بالديربي؟

أوضح صالح الحارثي؛ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقف البرازيلي مايكون بيريرا؛ لاعب النصر من اللقاء بديربي الرياض.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وقال الحارثي، خلال تصريحاته لقناة "العربية": "مايكون يحق له المشاركة إذا خضع لفحص طبي بعد عشرة أيام من المسحة الأخيرة، وجاءت النتيجة سلبية، ومدة العشرة أيام تنتهي يوم المباراة، فإذا تمكن من استلام نتيجة المسحة قبل اللقاء بساعتين وأثبتت سلامته، سيشارك بصورة طبيعية".

قبل ديربي الرياض - مشاهير يشجعون النصر

مباراة في غاية القوة تجمع بين الهلال والنصر، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي، وهؤلاء هم أبرز المشاهير المشجعين لنادي النصر. ( طالع التفاصيل )

حذف إعلان النصر | الكشف عن تفاصيل جديدة بعد إثارة الجدل

أثار حذف إعلان نادي النصر الترويجي لملعب ستاد جامعة الملك سعود "مرسول بارك" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم حذفه بشكل مفاجئ. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة .. الهلال يستعيد أبرز نجومه قبل مواجهة النصر بالديربي

يستعيد فريق نادي الهلال، أبرز نجومه الذي كان مرشحًا للغياب عن مباراة الفريق أمام النصر، في ديربي الرياض، بسبب الإصابة مع المنتخب السعودي الأول مؤخرًا. ( طالع التفاصيل )

تحطيم الأرقام وصعق المنافسين .. صراع ثنائيات الهلال والنصر

قبل ديربي الرياض، نستعرض بالأرقام ما قدمه أبرز ثنائيات الهلال والنصر خلال الموسم الماضي، والتي قد تحدث الفارق في المباراة. ( طالع التفاصيل )

ديربي الرياض ... الفريدي وأبرز من ارتدى قميصي الهلال والنصر

الفريقان بينهما تاريخ طويل من التنافس والندية، ورغم ذلك إلا أن بعض اللاعبين ارتدوا قميص الفريقين معًا، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريقين. ( طالع التفاصيل)

لا مقارنة بينهما والجحفلة حاضرة .. ملاحظات من ديربي الهلال والنصر بآخر عشر سنوات

الديربيات دائمًا لها طابع خاص، فماذا لو كان هذا ديربي الرياض، المشتعلة أحداثه وقتما أقيم؟، في السطور التالية نطلعكم على أبرز الملاحظات التي شهدها الكلاسيكو على مدار العشر سنوات الأخيرة. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. تحديد مواعيد مباريات الدوري السعودي لنهاية الدور الأول

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن مواعيد الجولات المتبقية، من الدور الأول ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بداية من الجولة السابعة إلى الخامسة عشر. ( طالع التفاصيل )