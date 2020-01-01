أخبار النصر | مدرب الهلال الأسبق ينافس العالمي على مدافع سانتوس ومكافآت خاصة للاعبين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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النصر يقدم عرضًا مغريًا لمدافع سانتوس .. وجيسوس لا ينصحه حفاظًا على مسيرته

بدأ النصر السعودي من الآن البحث عن مدافع قوي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، فلا وقت لإهداره في ظل التراجع الكبير في أداء الفريق منذ بداية الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

البريكان: وجود حمد الله يصعب مشاركتي أساسيًا مع النصر

أكد فراس البريكان، مهاجم فريق نادي النصر، على أنه يواجه صعوبة في المشاركة بشكل أساسي مع فريقه خلال الفترة الحالية، في ظل وجود المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق. ( طالع التفاصيل )

النصر يطالب بحكام أجانب في مواجهة الهلال بديربي الرياض

تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة السعودي، لإحضار حكام أجانب، لمباراة ديربي الرياض، الذي سيستضيفه الهلال. ( طالع التفاصيل )

العالمي في راحة

قرر البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب تحقيق الفوز بالأمس، أمام القادسية بثنائية نظيفة.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن يستأنف العالمي تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لديربي الرياض أمام الهلال، في 23 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

مكافآت خاصة

قرر مجلس إدارة نادي النصر تقديم مكافآت مضاعفة للاعبين، بعدما حققوا الفوز الأول لهم بالموسم الجاري، أمام القادسية أمس السبت، بثنائية نظيفة.

حمدالله، جوميس وأفضل لاعب من كل دولة في تاريخ الدوري السعودي

استقطب الدوري السعودي منذ بدايته عام 1976 العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف قارات العالم ودوله، وقد تألق الكثير منهم وتركوا بصمة قوية وذكرى خالدة لدى الجماهير السعودية.

نستعرض معًا أفضل لاعب من كل دولة لعب في الدوري السعودي عبر تاريخه. ( طالع التفاصيل )

فيديو: ملخص مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة النصر والقادسية في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة الرابعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة الرابعة. ( طالع التفاصيل )