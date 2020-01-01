أخبار النصر اليوم | بُشرى خير للعالمي، ومختار علي خارج النهائي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بشرى خير للنصر .. فيتوريا لا يخسر النهائيات منذ 2011

يستعد النصر لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم غدٍ السبت في الرياض، ويحمل التاريخ بُشرى خير لجماهيره خاصة بالمدرب روي فيتوريا.

المدرب البرتغالي لم يخسر أي مباراة نهائية طوال الـ9 سنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ سقوطه مع فريقه باكوس دي فيريرا أمام بنفيكا 2-1 في نهائي كأس البرتغال عام 2011.

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منذ ذلك الوقت، لعب فيتوريا 6 مباريات نهائية فاز بها جميعًا، إذ تُوج مع فيتوريا جيماريش بلقب الكأس عام 2013 ومع بنفيكا بلقب الكأس عام 2017 وكأس الرابطة 2016 وكأس السوبر عامي 2016 و2017، وأخيرًا مع النصر بكأس السوبر السعودي عام 2019.

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فيتوريا يُخفي تشكيل النصر، ومختار علي خارجه

تأكد غياب مختار علي عن مباراة النصر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام يوم غدٍ السبت، وذلك لعدم جاهزيته صحيًا وفنيًا وبدنيًا.

ولم يكشف المدرب روي فيتوريا عن ملامح التشكيل الأساسي الذي يُجهزه للهلال، إذ طالب جميع اللاعبين بالاستعداد التام للبدء مع الإشارة إلى أنه سيُحدد التشكيل الأساسي في آخر اجتماع له مع اللاعبين والذي سيكون قبل موعد اللقاء بـ3 ساعات.

ديربي الرياض يسحق نهائي القرن ماليًا

تشهد المنطقة العربية مباراتين من العيار الثقيل خلال الساعات القادمة، الأولى تجمع مساء اليوم الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الملقب بنهائي القرن، والثانية تُقام غدًا وتجمع الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الرياض.

البيانات المالية للمباراتين تُظهر تفوقًا ساحقًا لديربي الرياض على نهائي القرن من حيث القيمة السوقية للفرق واللاعبين، إذ يتفوق الهلال والنصر ماليًا بوضوح على الأهلي والزمالك.

القيمة السوقية للمباراة السعودية تبلغ 89.91 مليون يورو، بواقع 46.73 للهلال و43.18 للنصر، مقابل 52.3 مليون يورو لنهائي القرن، بواقع 28.25 مليون يورو للأهلي و24.05 مليون يورو للزمالك.

اتحاد الكرة يُعلن بروتوكول التتويج بالكأس

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي اليوم الجمعة البروتوكول الخاص بتتويج بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أكد أن ثلاثة أشخاص سيصعدون لمنصة التتويج فقط، وهم رئيس النادي والمدير الفني للفريق وقائد الفريق.

الهلال سيواجه النصر مساء غدٍ السبت في نهائي كأس الملك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وقد شدد بيان الاتحاد السعودي على ضرورة ارتداء العناصر الثلاثة للقناع الطبي "الكمامة" وتعقيم اليدين قبل الصعود إلى المقصورة الرئيسية.

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