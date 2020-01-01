أخبار النصر اليوم | تقديم استئناف "برسبوليس" للآسيوي، و6 شباب في مران الفريق الأول

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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النصر يُقدم اليوم استئنافه للاتحاد الآسيوي ضد قرار مباراة برسبوليس

يُقدم النصر اليوم استئنافه لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد رفض الاحتجاج الذي كان قد تقدم به على أهلية تسجيل عدد من اللاعبين في قائمة الفريق الإيراني.

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الفريق السعودي كان قد أشعر الاتحاد القاري بهذا الإجراء الأسبوع الماضي وسدد الرسوم المطلوبة، وقد انتهى فريق خاص من المحاميين إعداد ملف الاستئناف، وسيُرسله النادي صباح اليوم آخر أيام مهلة تقديمه.

فيتوريا يُصعد 6 شباب لتدريبات الفريق الأول

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر تصعيد ستة لاعبين من فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول بهدف سد النقص الحاصل فيه نتيجة الإصابات وتعرض عدد من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا وعلى رأسهم عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري.

اللاعبون الستة هم محمد مران وباسل السيالي وخليل عبسي وبندر درويش ورائد أزيبي وسلطان العنزي، وقد خضعوا لفحص فيروس كورونا يوم أمس بمعية لاعبي الفريق الأول تمهيدًا للدخول في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة القادسية في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

الإدارة تُخضع الجميع لفحص فيروس كورونا، واللاعبون يحصلون على راحة

حصل اللاعبون على راحة من التدريبات يوم أمس الإثنين، ومن المتوقع أن يُستأنف المران اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة القادسية يوم السبت القادم.

من جانب آخر، أخضعت إدارة النصر جميع اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والإدارة والطبية والعاملين في النادي لفحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) يوم أمس، وذلك خشية انتشار العدوى بين اللاعبين.

النصر يُواصل التصعيد ويطلب طلبًا غريبًا بشأن حكم مباراة الشباب