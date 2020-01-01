أخبار النصر اليوم | العالمي يرفع عرضه لخليفة فيتوريا وبرسبوليس يدافع عن نفسه

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يرفع عرضه لبيتريسكو

أكدت صحيفة "GPS" الرومانية أن نادي النصر السعودي رفع من عرضه إلى بيتريسكو؛ المدير الفني الحالي لكلوج الروماني، من أجل التعاقد معه بدلًا من المدرب الحالي روي فيتوريا.

وأوضحت الصحيفة أن العرض وصل إلى 5.5 مليون يورو، بواقع 2.5 مليون للموسم الحالي، و3 ملايين للموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة الرومانية إلى أن المدرب الروماني رحب بالعرض كونه يعادل خمسة أضعاف راتبه الحالي مع كلوج، وربما يتم حسم المفاوضات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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برسبوليس يرد على استئناف النصر

أوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن نادي برسبوليس الإيراني، جهز مذكرة من 130 ورقة، للرد على استئناف النصر الخاص برفض الاحتجاج على نتيجة مواجهة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي قدمه العالمي بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني، كونه ممنوع من قيد لاعبين بقرار من الاتحاد الدولي.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ملف النصر يتكون من 13 ورقة، ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي قراره النهائي اليوم الأربعاء، بعد الإطلاع عل مستندات كلا الناديين.

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ولكن بالنظر إلى الإصابات في تاريخ الدوري السعودي نجد أن إصابة الرباط الصليبي الأكثر انتشارًا كالإصابات الأكثر تأثيرًا على اللاعبين من حيث فترة الغياب، حيث نرصد لكم خلال التقارير التالي أبرز إصابات وفترات غياب اللاعبين. ( طالع التفاصيل )