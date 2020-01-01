أخبار النصر اليوم | تصريحات نارية من المتحدث ضد فيتوريا وحقوق الإنسان تنتقد احتفالية العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الرحمن الحلافي: هذه حقيقة مشادة مايكون وأمرابط ونسير على نسق برشلونة

أوضح عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة بنادي النصر السعودي، كواليس المشادة التي ظهرت عبر الشاشات بين ثنائي الفريق نور الدين أمرابط ومايكون بيريرا، عقب ديربي الرياض أمام الهلال، مشيرًا إلى أنه سيرحل على الفور إذا كان وجوده هو ما يحدث المشكلات. ( طالع التفاصيل )

تغريدات نارية من متحدث النصر عن فيتوريا: مدرب عالمي لكنه لا يحب العمل

خرج سعود الصرامي؛ المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر السعودي، عن صمته في ظل تراجع فريقه تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، واصفًا إياه بالكسول. ( طالع التفاصيل )

حقوق الإنسان ينتقد احتفالية النصر

انتقد خالد الفاخري؛ الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، طريقة احتفال لاعبي النصر بهدفهم في مرمى الهلال، في اللقاء الذي أقيم أول أمس الإثنين، والذي تم إلغائه بعد ذلك.

وقال الفاخري، خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "ما شاهدته في فرحة لاعب النصر بهدفه يعتبر سلوكًا مخالفًا للروح الرياضية، كونه يعبر عن العنف، ويتنافى مع حقوق الإنسان، خاصةً أنه لاعب تتابعه شريحة كبيرة من الأطفال، وقد يتأثرون بتصرفه".

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وأضاف: "التصرفات المشجعة للعدوانية والعنف وكره الآخرين مرفوضة تمامًا، وخصوصًا في الأماكن العامة وعلى الشاشات، ويجب على الجميع تشجيع السلوكيات الداعية إلى التسامح والتعاون".

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تفاصيل حديث حمد الله مع اللاعبين

كشفت صحيفة "الاقتصادية" تفاصيل الاجتماع الذي عقده مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله، مع اللاعبين في وسط الملعب بعد الهزيمة أمام الهلال في ديربي الدوري.

وقال المغربي لزملائه: "من هذا المكان سننسى هذه الخسارة من الهلال، وسنعود لهذه الدائرة وأمام نفس الفريق نفسه أبطالًا في نهائي الكأس، لن نفكر في الخسارة بكل تفاصيلها وستكون دافعًا لنا لنكون الأبطال السبت المقبل".

وأضاف: "علينا الاجتهاد في التدريبات جميعًا، ومن يشارك سنكون جميعًا داعمين له، الجميع يثق بنا وسنكون لوحدنا، وسنكون أهلًا لهذه الثقة، نريد الانتصار من أجلنا ومن أجل عائلاتنا ومن أجل جماهير النصر، لا بد أن نعمل من الآن لنفرح في الختام".

فيتوريا يطالب اللاعبين برد اعتبارهم

عقد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش المران.

وكشفت صحيفة "الرياضية" كواليس الاجتماع، إذ قال فيتوريا فيه: "ثقتي بكملا حدود لها، منذ هذه اللحظة أنتم تخوضون النهائي المرتقب، من أجل إسعاد أنفسكم قبل إسعاد أنصاركم".

وتحدث المهاجم عبد الرزاق حمد الله هو الآخر قائلًا: "خسرنا بأخطاء وجزئيات بسيطة، لن تتكرر في النهائي بحول الله، وسنكون يدًا واحدة لتحقيق البطولة الأغلى".

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