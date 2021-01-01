أخبار النصر اليوم | عودة حمد الله .. ومواجهة تاريخية على مرسول بارك

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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صدمة كبيرة في انتظار مسلي آل معمر بعد اقترابه من رئاسة النصر

أصبح مسلي آل معمر قاب قوسين أو أدنى من تعيينه رئيسًا لنادي النصر بالتزكية، بعدما أصبح المرشح الوحيد على هذا المنصب، حيث سيتم تنصيبه اليوم الخميس، خلال الجمعية العمومية التي ستجرى مساءً.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن استبعاد قائمة غانم بن مذيكر من سباق انتخابات نادي النصر، بسبب عدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية، وفقًا للمادة 20/8 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. " اقرأ التفاصيل "

مارتينيز يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل بيتي مارتينيز نجم نادي النصر، برنامجه التأهيلي رفقة المعد الإسباني هوجو روبيرو، وذلك من أجل تجهيزه لمواجهات الفريق المقبلة.

مارتينيز يعاني من إصابة في الركبة والعضلة، تعرض لها خلال مباراة الأهلي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

حمد الله يعود إلى تدريبات النصر

شهدت تدريبات فريق نادي النصر، بقيادة الكرواتي ألين هورفات، مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بعدما أنهى فترة الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، بعد عودته من بلاده المغرب مؤخرًا.

لاعبو النصر واصلوا استعداداتهم لمواجهة الفيصلي بقيادة هورفات، حيث ركز المدرب الكرواتي على الجوانب اللياقي المتنوعة، وتم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المختلفة.

مواجهة تاريخية بين النصر والفيصلي

يشهد ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، مواجهة تاريخية تجمع بين العالمي والفيصلي لأول مرة في التاريخ على هذا الملعب ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة النصر والفيصلي ستكون هي الثانية بين الفريقين بنظام المغلوب، بعدما تواجها موسم 2006-2007 في دور الـ16 بكأس ولي العهد، والتي انتهت لصالح الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية.