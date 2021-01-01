أخبار النصر اليوم | حمد الله vs لوكاكو ورسالة تذكير للسويكت

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 7 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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حمدالله ولوكاكو ... يخلق من الشبه 40!

يُقال "يخلق من الشبه 40" .. وبالطبع لا يُمكن أن يكون المقصود هنا شبه في شكل عبد الرزاق حمدالله نجم النصر وروميلو لوكاكو هداف إنتر، بل هو شبه كبير في جزء مهم ومحوري في مسيرة كل منهما سنتحدث عنه اليوم. ( طالع التفاصيل )

الصرامي يحذر من تأخر جراحة يحيى

حذر سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، من تأخر إجراء العملية الجراحية للاعب الفريق أيمن يحيى، بعد أن تجدد إصابته في عضلات البطن، وفشلت رحلة العلاج، مما استدعى تدخل جراحي.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ليس من صالح منتخبنا الأولمبي و لا النصر تأخير إجراء عملية الكابتن أيمن يحيي بعد أن تجددت إصابته في مباراة النصر وأبها، منتخبنا الأولمبي الذي يقوده سعد الشهري تنتظره المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد عدة أشهر و أيمن يحيي من أبرز العناصر المختارة في المحفل الأولمبي".

#أيمن_يحيي

•ليس من صالح منتخبنا الأولمبي و لا النصر تأخير إجراء عملية الكابتن أيمن يحيي بعد أن تجددت إصابته في مباراة #النصر_و_أبها

•منتخبنا الأولمبي الذي يقوده سعد الشهري تنتظره المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد عدة أشهر و أيمن يحيي من أبرز العناصر المختارة في المحفل الأولمبي pic.twitter.com/5gN7jUi4tT — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 7, 2021

رسالة تذكير للسويكت

بعث الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي برسالة تذكير إلى صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر، بشأن بديل الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وكتب الزايدي، عبر حسابه على "تويتر": "تراهم معطينك موافقة تسجل بديل للكوري ، وترى النصر مشارك في آسيا، قلت افكرك يمكن تكون ناسي!".

تراهم معطينك @AlsuwaiketS موافقة تسجل بديل للكوري ، وترى #النصر مشارك في آسيا.

قلت افكرك يمكن تكون ناسي! — سلطان الزايدي (@zaidi161) March 6, 2021

قيمة الشرط الجزائي في عقد حمد الله

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل قيمة الشرط الجزائي في عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، نافيًا ما تردد عن طلبه فسخ عقده مع الفريق.

وأوضح المريسل، عبر قناة "24 الرياضية" أن قيمة الشرط الجزائي تقدر بـ20 مليون يورو، مشددًا على استلام اللاعب لكافة مستحقاته المالية وأنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين الإدارة.

تطورات أزمة النصر وجوليانو

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر خاطبت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل طلب حيثيات قرار إلزام النادي بدفع 4.5 مليون يورو أي ما يعادل 20 مليون ريال سعودي، للاعب الفريق السابق وباشاك شهير التركي الحالي جوليانو دي باولا، على إثر فسخه لعقده من طرف واحد تأخر حصوله على رواتبه لعدة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العالمي يتيتأنف ضد القرار بعد تسلم الحيثيات، وهي لديها ثقة كبيرة في تخفيض الحكم.

اكتمال شفاء حمد الله

أكدت صحيفة "الرياضية" أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، اكتمال شفائه من الإصابة بانتفاخ الركبة الذي لحق به مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب بات جاهزًا لخوض التدريبات الجماعية بشكل كاملة، بداية من اليوم الأحد.