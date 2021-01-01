أخبار النصر اليوم | صدمة جديدة من الشباب والكشف عن القائمة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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عودة بلا فائدة؟ .. مدى قانونية مشاركة مايكون مع النصر

عاد البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، إلى فريقه قبل ثلاثة أيام، بعد أن دخل مع الإدارة في أزمة، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة. ( طالع التفاصيل )

بسبب سمعته .. النصر يرفض التعاقد مع نجم الاتحاد السابق

لم يُجبر الحالة الفنية السيئة التي يمر بها النصر السعودي خلال الفترة الحالية مسؤوليه برئاسة صفوان السويكت، وجهازه الفني بقيادة ألين هورفات، إلى التنازل عن بعض المعايير الأخلاقية في إبرام الصفقات الجديدة. ( طالع التفاصيل )

متحدث النصر السابق يكشف اختيارات هورفات للقائمة الآسيوية

كشفت تقارير صحفية عن رباعي النصر المحترف الذي سينضم إلى قائمة العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

صدمة للنصر .. خالد البلطان لن يغيب كثيرًا!

يبدو أن خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، لن يبتعد كثيرًا عن الملاعب كما كان يأمل البعض، على خلفية أزمته مع نادي النصر السعودي. ( طالع التفاصيل )

سيطرة أجنبية وظهور محلي ضعيف .. تاريخ هدافي كلاسيكو الأهلي والنصر

الهدافون، قد تكون الشيء الأول الذي نذهب إليه في معرفة تاريخ مواجهات اثنين من أكبر الفرق السعودية، وهنا بين الأهلي والنصر نجد أن هناك سيطرة أجنبية وظهور محلي ضعيف في تاريخ الهدافين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، وهو ما نرصده لكم خلال التقرير التالي، أفضل 10 هدافين في تاريخ مواجهات الأهلي والنصر. ( طالع التفاصيل )

نصائح فانتاسي الدوري السعودي الأسبوع 23 | اختبار صعب لهجوم الشباب، وثق بالهلال

جول النسخة العربية يقدم اليوم نصائح الفانتاسي للجولة الـ23 من الدوري. ( طالع التفاصيل )

السومة وحمد الله .. من الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي؟

سجل عبد الرزاق حمد الله وعمر السومة العديد من الأهداف منذ وصولهما لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكن من الأكثر تسجيلاً بينهما في الدوري السعودي؟ ( طالع التفاصيل )

استغلال الهلال وسوء حظ الأهلي والنصر .. ماذا ينتظرنا بالجولة 23 من الدوري السعودي؟

جولة مميزة في انتظار جمهور الكرة السعودية والعربية عامةً هذا الأسبوع، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تنطلق الجولة الـ23 اليوم الأربعاء، وتنتهي غدًا الخميس. ( طالع التفاصيل )