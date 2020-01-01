أخبار النصر اليوم | شرط تجديد عقد أمرابط .. وخطوة تبعد العالمي عن الدوري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 4 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فشل ذريع وإلى هيئة الترفيه .. الجماهير تسخر من مشروع النصر

جاءت خسارة النصر أمام أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشعلة لغضب جماهير العالمي بسبب تراجع النتائج منذ انطلاق الموسم الحالي.

النصر لم يحقق سوى فوز وحيد في الدوري بالموسم الحالي من 6 جولات، كان أمام القادسية، وتعرض للهزيمة أمام الفتح والاتفاق والشباب والهلال وأبها وهو ما زاد أوجاع الجماهير خلال الفترة الأخيرة. " اقرأ التفاصيل "

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فيتوريا ومايكون يعلقان على لقطة حمد الله المثيرة أمام أبها

أثار المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي الجدل، بعدما قام بمنح شارة القيادة التي كان يحملها إلى زميله البرازيلي مايكون بيريرا، خلال مباراة أبها الأخيرة.

حمد الله أثار الجدل بعدما قام بمنح شارة القيادة إلى مايكون، عقب تلقي النصر الهدف الثاني من أبها بالدقيقة 69 من زمن المباراة، وسط استغراب من جانب المدافع البرازيلي. " اقرأ التفاصيل "

النصر يضع شرطًا واحدًا لتجديد عقد أمرابط

اقترب عقد المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق نادي النصر، من نهايته، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن ناديه وضع شرطًا من أجل تجديد عقده.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن أمرابط طالب إدارة النصر بتجديد عقده، ولكن وجدًا ردًا صادمًا، حيث ربطت إدارة النادي تحسن النتائج ومستوى الفريق بالتجديد.

الفراج: خسارة النصر لمباراة أخرى يجعله خارج المنافسة

يرى الإعلامي وليد الفراج، أن خسارة فريق نادي النصر لمباراة أخرى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، سيبعده عن المنافسة على اللقب هذا الموسم.

الفراج قال خلال تصريحا عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "ليس من الطبيعي تواجد النصر في هذا المركز، وخسارته مباراة أخرى بالدوري سيجعله خارج المنافسة رسميًا على اللقب، لأنه لن يستطيع إكمال 24 جولة بدون خسارة أو تعادل، وسيواجه ضغطًا كبيرًا، وأتمنى له أن يصل للحل".