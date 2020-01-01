أخبار النصر اليوم | رسالة من أحمد موسى وتأجيل مناقصة "محيط الرعب"

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم 21 أبريل

تصدرت تأجيل منافصة ملعب "محيط الرعب" أخبار النصر اليوم الثلاثاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 ...

تأجيل مناقصة "محيط الرعب" بسبب فيروس كورونا

أفادت عدة مصادر صحفية أن جامعة الملك سعود قررت تأجيل المواعيد الخاصة بمناقصة استئجار واستثمار ملعب الجامعة "محيط الرعب" حتى منتصف شوال القادم بسبب صعوبة إتمامها حاليًا نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).(طالع التفاصيل)

فيديو | المريسل: النصر قادر على أخذ لقب الزعيم من الهلال

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن لقب الزعيم ليس مقتصرًا على نادي الهلال السعودي فحسب، مؤكدًا أن النصر سيسلب هذا اللقب منه.(طالع التفاصيل)

أحمد موسى يطمئن جماهير النصر بعد وصوله إلى نيجيريا

وجه النيجيري أحمد موسى جناح النصر رسالة طمأنينة لجماهير العالمي خلال تواجده في منزله ببلده نيجيريا بعد أن غادر مؤخرًا.

ونشر موسى فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، قال خلاله: " من فضلكم.. أبقوا في منازلكم لتكونوا أمنين، وأنا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ولكن المنزل هو المنزل".

بونجاح: حمدالله الأفضل بالنسبة لي

اختار بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، المغربي عبدالرزاق حمدالله كأكثر مهاجم عربي يعجبه خلال الفترة الحالية.

وقال بونجاح عبر حسابه على انستجرام: "بالنسبة لي حمدالله مهاجم النصر أكثر مهاجم عربي يعجبني يقدم مباريات أكثر من رائعة".