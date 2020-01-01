أخبار النصر اليوم | دعم مالي ينهي أزمة حمد الله .. وشكوى جوليانو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 10 أكتوبر 2020 ...

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النصر يتخذ إجراءات قانونية ضد جوليانو

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب الفريق السابق.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر ستقوم برفع شكوى رسمية ضد جوليانو، عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى نظيره الدولي "فيفا".

تحركات إدارة النصر جاءت بعد أن قام جوليانو بفسخ عقده مع النصر قبل نهايته، وتوقيعه لأحد الأندية التركية متجاهلًا إدارة ناديه، بالرغم من أنه حصل على كافة مستحقاته باستثناء راتب شهر واحد فقط.

أبها يضم لاعب النصر على سبيل الإعارة

نجحت إدارة نادي أبها، في الحصول على خدمات سعود بن زيدان، لاعب نادي النصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد اتفاق تم بين الناديين.

جاء انتقال سعود بن زيدان إلى أبها، بعد موافقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، لعدم الحاجة لخدماته، وللحصول على فرصة للمشاركة.

دعم مالي قد ينهي أزمة حمد الله

أعلن عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، عن تقديمه لمبلغ مالي كبير، استمرارًا لدعمه لناديه خلال الفترة الحالية.

بغلف أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تقديم مبلغ 4 مليون ريال إلى نادي النصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتحويل المبلغ على حساب النادي.

الدعم المالي قد ينهي أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، الذي هدد بفسخ تعاقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته حتى الآن.

فيتوريا يجهز البدلاء لمواجهة الفتح

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، تجهيز بدلاء لأكثر من لاعب في فريقه، قد يغيبون عن مواجهة الفتح، المقرر لها 18 أكتوبر الحالي، بافتتاح مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال قد يخوض مباراته أمام الفتح وهو يعاني من نقص عددي، حيث يغيب عدد من اللاعبين بينهم خالد الغنام والمغربي عبد الرزاق حمد الله للإصابة، بالإضافة إلى السباعي المنضم للمنتخب الأولمبي.