أخبار النصر اليوم | "النجوم الشباب ثروة النصر"، والغنام ضمن الأفضل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 ...

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السويكت: النجوم الشباب ثروة النصر

أشاد صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر باللاعبين الشباب عقب التعادل 1-1 مع السد القطري في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقد كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "النجوم الشباب ثروة النصر".

بونجاح يعترف بأفضلية النصر أمام السد

اعترف بغداد بونجاح مهاجم السد بأفضلية النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس وانتهت بالتعادل 1-1.

وقال المهاجم الجزائري في تصريحات عقب اللقاء "نأمل أن نلعب أفضل في المباراة القادمة، اليوم النصر كان أفضل منا خلال جل فترات المباراة".

خالد الغنام ضمن أفضل لاعبي الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا

حل خالد الغنام لاعب النصر رابعًا في قائمة أفضل لاعبي الجولة الخامسة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وقد حصل على تقييم 7.1 من موقع الإحصائيات الشهيرة أوبتا.

وتصدر الترتيب ويلتون سواريز مهاجم الشارقة بعد أهدافه الثلاثة ضد التعاون.

خمسة لاعبين من النصر مهددون بالغياب عن دور الـ16

يدخل النصر مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مع وجود قلق حول غياب خمسة من لاعبيه عن مباراة دور الـ16 حال حصول أحدهم على بطاقة صفراء.

ويُهدد الإيقاف الخماسي عبد المجيد الصليهم ومختار علي وخالد الغنام وعبد الرحمن العبيد ونايف الماس، وتنص قوانين البطولة على سقوط البطاقة الصفراء بعد مرحلة دور المجموعات شرط أن يكون في جعبة اللاعب بطاقة واحدة فقط.

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة