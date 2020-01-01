أخبار النصر اليوم | دعم مالي جديد من بغلف .. وفيتوريا يشيد باللاعبين رغم التعادل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ...

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بهدفٍ قاتل .. السد يخطف تعادلًا ثمينًا أمام النصر في دوري أبطال آسيا

خطف السد القطري تعادلًا ثمينًا من نظيره النصر السعودي، بهدف لكل فريق، في الوقت القاتل ليبقي حسم صدارة المجموعة للجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

بدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، المباراة بتشكيل مفاجئ بعدم الدفع بالمغربي عبدالرزاق حمدالله بل جاء خارج القائمة نهائيًا.(طالع التفاصيل)

عبدالعزيز بغلف يواصل دعمه للنصر ماديًا

قدم العضو الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف دعمًا ماليًا لنادي النصر 3 ملايين ريال سعودي، لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النصر في بيانه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرارًا لدعمه المتواصل لناديه العالمي، قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعمًا ماليًا للنادي مقداره ثلاثة ملايين ريال".

وأضاف: "وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبدالعزيز هذه المبادرة الداعمة والتي تستغرب منه تجاه ناديه العالمي".

فيتوريا يشيد بلاعبيه رغم التعادل مع السد

أشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، بعد التعادل أمام السد، وأكد أنهم قدموا مباراة كبيرة للغاية ويستحقوا التهنئة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مبروك اليوم للاعبين على المستوى الذين قدموه، سيطروا على كل شيء لكن نجح السد في خطف التعادل".

وأضاف: "المباراة كانت جيدة وأثبتنا للجميع أن لدينا فريق متكامل، واللاعبين البدلاء بنفس جودة اللاعبين الذين يشاركون".

مايكون يتحدث عن التعادل أمام السد بدوري أبطال آسيا

تحدث البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر السعودي، عن تعادل فريقه أمام السد القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال مايكون في تصريحات عقب اللقاء: "خلال 9 أيام لعبنا 3 مباريات برغم صعوبة الأجواء وظروف فيروس كورونا، إلا أننا استطعنا تقديم مستوى عالٍ".

وأضاف: "أظهرنا للجميع بأن لدينا فريق جيد ولاعبين مميزين وكل لاعب سيلعب سيقدم أفضل مستوى".

حمدالله في مقدمة التشكيل المتوقع للنصر أمام السد

يخوض النصر مساء اليوم مباراة مهمة أمام السد القطري لحسم صراع صدارة مجموعتهما في دوري أبطال آسيا، إذ ضمن الفريق تأهله رسميًا الجولة الماضية فيما وضع منافسه قدمًا ونصف في ثمن النهائي.

ويُتوقع أن يتواجد عبد الرزاق حمدالله أساسيًا في مباراة الليلة بعد تعافيه من الإصابة الطفيفة التي لحقت به أمام سباهان أصفهان الإيراني في المباراة الأخيرة.

التشكيل المتوقع يضم كلًا من: براد جونز، سلطان الغنام، عبد الله مادو، مايكون بيريرا، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، بيي مارتينيز وحمدالله.

موعد مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على تفاصيل مباراة النصر أمام السد مساء اليوم في دوري أبطال آسيا من هنا

تشافي: النصر أحد أقوى فرق دوري الأبطال، وحمدالله متميز

أبدى تشافي المدير الفني للسد القطري إعجابه بمهاجم النصر "عبد الرزاق حمدالله" قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأضاف حول المباراة التي ستحسم صدارة المجموعة "سيكون لقاءً صعبًا للغاية ولا مجال به للتراخي، النصر أحد أفضل فرق البطولة، وهم فريق مختلف عن الموسم الماضي، إذ ضموا عددًا من اللاعبين الجدد، لديهم مهاجم متميز هو حمدالله".

يُشار إلى أن النصر ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16.

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