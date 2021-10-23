أخبار النصر اليوم | خصم 10% من المستحقات، وأول الأجانب الراحلين في يناير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

خصم 10% من مستحقات النصر لدى رابطة المحترفين

أوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن عدم حصول النصر على الرخصة الآسيوية سيكلفه ومعه الأندية الثمانية الأخرى خصم 10% من مستحقاته المالية لدى رابطة دوري المحترفين السعودي القادمة من العقود التجارية وعوائد النقل التلفزي.

إذ تنص المادة الـ28 من المخصصات المالية للأندية الأعضاء في النظام الأساسي للرابطة على "يتم توزيع 10% من رصيد الأموال المكتسبة من العقود التجارية على الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية".

كانت لجنة التراخيص في الرابطة قد أعلنت عدم حصول 9 أندية أبرزها النصر والاتحاد والأهلي على الرخصة الآسيوية فيما حصلت عليها 7 أندية على رأسها الهلال والشباب.

تدريب قوي للنصر وسط دعم هائل من جماهيره في مرسول بارك

فتح ملعب مرسول بارك أبوابه أمس لجماهير النصر لحضور تدريب الفريق لدعمه بعد الخسارة أمام الهلال والخروج من دوري أبطال آسيا.

وحضر التدريب المسائي ما يقرب من 400 مشجع من "فرسان العالمي" دعموا اللاعبين وهتفوا لهم كثيرًا، وقد طالبوهم بتعويضهم عن الخروج من دوري أبطال آسيا.

وتضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة، وخصص المدرب بيدرو إيمانويل وقت للتدريب على الكرات العرضية والتسديد على المرمى، وفي الختام نظم المدرب مناورة في منتصف الملعب لتطبيق بعض الأفكار التي ينوي اللعب بها أمام الاتفاق يوم غدٍ.

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دمتم لناديكم #النصر سندًا وفخرًا 💛 pic.twitter.com/koWIzbOiHu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 22, 2021

بيدرو يُطالب بالتخلي عن موري ودعم هذا المركز

أفادت صحيفة اليوم السعودية أن بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر طلب من الإدارة التخلص من المدافع راميرو فونيس موري خلال الانتقالات الشتوية القادمة لعدم الحاجة له وعدم الاقتناع بمستواه.

وأضافت أن المدرب البرتغالي طلب دعم مركز الظهير الأيسر بلاعب أجنبي، وأشارت إلى أن النصر في مفاوضات حاليًا للتعاقد مع ظهير أيسر عربي.

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