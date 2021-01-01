أخبار النصر اليوم | اعتذار خالد بن فهد عن الانتخابات .. وهورفات يستعين بالشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهويش حكمًا لمواجهة النصر والفيصلي بكأس الملك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين محمد الهويش لإدارة مباراة النصر والفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تحكيميًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن دور النصف نهائي بكأس خادم الحرمين، سيشهد غياب التحكيم الأجنبي، بعدما أدار جميع المباريات السابقة بالبطولة حكام محليين.

الأمير خالد بن فهد يعتذر عن حضور انتخابات النصر

فوّض الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير وليد بن بدر، ليمثله في الجمعية العمومية للنادي، وأيضًا إدارة جميع الأصوات التي يملكها في الجمعية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تزكية مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر لمدة 4 سنوات قادمة، بعد استبعاد لجنة الانتخابات لقائمة غانم بن مذيكر، بسبب عدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية.

أيمن يحيى ينتظر تأشيرة دخوله لألمانيا لإجراء جراحة البطن

ينتظر أيمن يحيى، لاعب نادي النصر، الحصول على تأشيرة دخوله إلى الأراضي الألمانية، من أجل إجراء عملية جراحية في عضلات البطن، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام أبها بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن يحيى سيحصل على التأشيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة، قبل أن يغير قراره ويخضع للعملية لدى المركز الطبي المتخصص في الرياض.

هورفات يستعين بالشباب في تدريبات النصر

استدعى الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر، الرباعي سامر المحيميد وباسل السيالي ورائد أزيبي وبندر درويش لاعبي فريق الشباب، من أجل المشاركة مع الفريق الأول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هورفات يحاول سد النقص الحاصل، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين، المتواجدين في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي.