أخبار النصر اليوم | خاص .. حجم إصابة حمدالله وهل يرحل فيتوريا عن العالمي؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ...

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خاص| الأشعة توضح حجم إصابة حمدالله ومدة غيابه

علم "جول" من مصادر خاصة أن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، أجرى أشعة من أجل الاطمئنان على سلامته بعد الإصابة الذي تعرض لها.

وأشار المصدر خلال تصريحاته إلى أن حمدالله سيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع وسيجري أيضًا أشعة جديدة يوم الخميس المقبل من أجل التأكد بشكل أكبر.

تحقيق خاص | رحيل فيتوريا؟ سيارة النصر ترجع إلى الخلف ولماذا تضيع البطولات؟

انتهى عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، أمس الإثنين، في وسط تساؤلات الكثير حول مصير المدرب مع العالمي، هل سيجدد عقده مع إدارة النادي أم سيرحل عن منافسات دوري المحترفين؟

تطورات عديدة مر بها فريق النصر تحت قيادة البرتغالي فيتوريا منذ توليه تدريب الفريق منذ 10 يناير 2019 حتى الخروج الآسيوي أمام برسبوليس الإيراني من نصف النهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.(طالع التفاصيل)

استخدام العربية دعمًا للغة على قمصان لاعبي الدوري السعودي في الموسم الجديد

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قرار بظهور أسماء اللاعبين في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باللغة العربية.

قمصان الأندية في الموسم الجديد 2020 – 2021 ستظهر عليه الأسماء بالعربية دعمًا للغة خلال الوقت الحالي، وحرصًا من الوزارة على دورها.(طالع التفاصيل)

بيتروس أقرب الأجانب للرحيل داخل النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي بيتروس أقرب الراحلين من اللاعبين الأجانب داخل النصر السعودي في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى أن رغم نفي اللاعب الرحيل إلا أن الإدارة قد تطيح به كأول الأجانب الراحلين المتواجدين مع الفريق حاليًا.