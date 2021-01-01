أخبار النصر اليوم | تبرئة عبد الغني من تهمة جديدة وأبرز 3 أسماء على الطاولة لخلافة هورفات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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صدمة للجماهير السعودية .. مباريات دوري أبطال آسيا لن تُبث تليفزيونيًا!

أكد نضال بحران؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباريات دوري الأبطال لن تُبث تليفزيونيًا عبر القنوات السعودية، موضحًا أن ربما يتغير الوضع في الربع الأخير من العام الجاري. ( طالع التفاصيل )

الصفقة الحائرة .. مشاريبوف قد لا يعود للنصر!

قد لا نرى الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف؛ لاعب النصر السعودي المعار إلى شباب الأهلي الإماراتي، بقميص العالمي في نهاية الموسم الجاري، في ظل التطورات التي تشهدها الأيام الحالية. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة في عضوية فيتوريا تورط مجلس السويكت

فجر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اشتراك البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للعالمي، في العضوية الذهبية للنادي. ( طالع التفاصيل )

الشهري يوضح .. هل يقود النصر؟

أوضح سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، حقيقة ما تردد عن قيادته لنادي النصر السعودي بصورة مؤقتة خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني الحالي. ( طالع التفاصيل )

هل يحارب حسين عبد الغني وجوده؟ كميخ يرد على الاتهامات

تواصل الاتهامات مطاردة حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، منذ رحيل مجلس إدارة صفوان السويكت، ومن قبلها حتى، لكنها على أشدها خلال هذه الفترة. ( طالع التفاصيل )

ثلاثي خبرة في السعودية .. النصر يكثف مفاوضاته مع خليفة هورفات

يكثف مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، خلال الفترة الحالية، جهوده للتعاقد مع مدير فني جديد بدلًا من الكرواتي آلين هورفات، الذي لا يرغب المجلس في استمراره حتى نهاية الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

قرار "صادم" من إدارة النصر تجاه حمدالله

كشفت تقارير صحفية سعودية، تطورات أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر عقب ما بدر منه عند خروجه من الملعب عقب لقاء الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين. ( طالع التفاصيل )

بعد أن رفض النصر .. الهلال يمنح لوسيان فافر "جسرًا ذهبيًا" للعمل بالخليج

لا ينوي مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الاعتماد على روجيرو ميكالي؛ المدير الفني الحالي للفريق، في الموسم المقبل، إذ وضع عينه على السويسري لوسيان فافر؛ المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند الألماني. ( طالع التفاصيل )