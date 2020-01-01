أخبار النصر اليوم | حسم موقف مايكون .. والجزائري سوداني يرفض العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم 24 أبريل

تنوعت أخبار النصر اليوم الجمعة 24 إبريل، إلا أن أخبار الانتقالات هي الأكثر سيطرة عليها.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 24 أبريل 2020 ...

تقارير - الأهلي يحاول خطف بلعمري من النصر والهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن رغبة أهلي جدة في تدعيم صفوف الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لاستعادة مستواه مرة أخرى للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

تقارير - جالطة سراي يحسم موقفه من بيع مايكون للنصر نهائيًا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مصير عرض النصر السعودي لضم مايكون بصفة نهائية من جالطة سراي التركي.

مايكون قدم مستويات أكثر من ممتازة خلال فترة الإعارة، مما دفع إدارة النادي بالتقدم بعرض للحصول على خدماته بشكل نهائي. "اقرأ التفاصيل"

هلال سوداني يرفض عرض النصر السعودي

رفض الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هلال سوداني رفض عرض النصر، بسبب عدم تحمه لخوض تجربة خليجية خلال الفترة المقبلة، حيث يُفضل الاستمرار مع فريقه اليوناني، خاصة وأنه يقترب من التعافي من الإصابة التي لحقت به، قبل توقف النشاط الرياضي، بسبب أزمة كورونا.

وكان العربي سوداني قد انضم إلى أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من نوتينجهام فورست الإنجليزي.

بيتروس ومايكون يوجهان التهنئة للجماهير بمناسبة رمضان

وجه الثاني بيتروس ومايكون، لاعبا نادي النصر، التهنئة إلى جماهير نادي النصر والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وظهر بيتروس وهو يتحدث باللغة العربية، حيث قال: "السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك".

وقال مايكون: "رمضان كريم، حافظوا على سلامتكم أنتم وعائلتكم، وكل عام وأنتم بخير".