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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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راحة وتقرير طبي بعد قمة الأهلي

ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الجهاز الطبي بنادي النصر، يضع التقرير الطبي للثنائي أيمن يحيى ونادر الشراري، على طاولة المدرب أنج بوستيكوجلو، قبل تدريبات الأحد، حيث قرر الأسترالي منح اللاعبين راحة من التدريبات، السبت، بعد العودة فجرًا من جدة، عقب الخسارة أمام الأهلي، فيما يستعد الأصفر لملاقاة السد القطري، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

جدل رونالدو .. بودي جارد وخروج قبل الصافرة

وجه الإعلامي عايد الرشيدي، سؤالًا بشأن لقطة خروج كريستيانو رونالدو، برفقة المدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنصر، سيماو كوتينيو وسيميدو، من الملعب، حيث وصف الثنائي بأنهما صارا بمثابة "حرس" لرونالدو، في ظل تكرار هذا المشهد، وما إذا كان بقية لاعبي النصر يستحقون مثل ذلك الاهتمام.

ومن جانبه، سلّط الإعلامي رتيبان الدوسري، الضوء على رونالدو، في آخر دقائق مباراة الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن كريستيانو خرج من الملعب، قبل صافرة النهاية، ثم عاد لمّا أدرك أن المباراة لا تزال مستمرة، قبل أن يغادر سريعًا لأرض الميدان بعد الانتهاء.

"المشكلة واضحة والكل مسوي نفسه أعمى" .. حسين عبد الغني يهاجم رونالدو، ومحمد نور يرد: صاحبنا خَرَّب النصر!

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خرج حسين عبد الغني لاعب الأهلي والنصر السابق، من أجل الهجوم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه يعتبر السبب الرئيسي لأغلب المشاكل التي يعاني منها العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد خسارة فريقه 3/1 أمام الراقي بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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"الحلاق" ديميرال وطقطقة على الحمدان

علّق الإعلامي صالح الطريقي، ساخرًا على لقطة استفزاز المدافع ميريح ديميرال، للنصر بعد غرس علم الأهلي، بتغريدة عبر منصة (إكس)، "الحلاق حاول أن يعيد حكاية أحد المحاربين النبلاء الذي تحدث عنه التاريخ، وكيف احتل القلعة، ثم رفع علمه على سورها. لكنه بدا وكأنه "دون كيشوت" لم ينتبه له أحد رغم صراخه".

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