أخبار النصر اليوم | تطورات إصابة مادو وفيفا يحرم العالمي من نجومه"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ...

تطورات إصابة مادو

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عبد الله مادو؛ مدافع النصر، سيبدأ التدريبات اللياقية الأسبوع المقبل، على أن يشارك بعدها في التدريبات الجماعية لفريقه.

مادو كان قد أجرى عملية منظار بالركبة في إبريل الماضي.

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