أخبار النصر اليوم | تفاصيل صراع المريسل والهريفي، وعودة بيتي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيتي يخوض مرانه الأول في النصر

أجرى بيتي مارتينيز تدريبه الأول في نادي النصر منذ تعرضه للإصابة في أربطة الركبة خلال مارس الماضي، وذلك بعد عودته إلى الرياض خلال الأسبوع الماضي.

اللاعب الذي خضع لجراحة أجراها الطبيب الإسباني رامون كوجات بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني استعدادًا لخوض المباريات، وقد أكد الجهاز الطبي في النصر حاجة بيتي لتدريبات بدنية وتقوية عضلات مختلفة ليكون جاهزًا للعب.

الأرجنتيني سيغيب بالتأكيد عن مباراة الشباب القادمة في الدوري السعودي لكن العمل جارٍ على جعله جاهزًا لمواجهة الرائد في 20 نوفمبر الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

7 لاعبين من النصر في قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وفيتنام

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد قائمة اللاعبين التي ستواجه أستراليا وفيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

وقد استدعي لتمثيل الأخضر حارس مرمى النصر الشاب نواف العقيدي لأول مرة، فيما تم اختيار 6 لاعبين آخرين من الفريق.

اللاعبون المختارون من النصر في قائمة المنتخب هم: نواف العقيدي، عبد الله مادو، سلطان الغنام، عبه الإله العمري، علي الحسن، سامي النجعي وأيمن يحيى.

تحديد موعد سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

حدد اتحاد كرة القدم السعودي يوم الإثنين القادم موعدًا لسحب قرعة كأس الملك للموسم الجاري 2021-2022.

وتُشارك في البطولة أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط وستبدأ المواجهات من مرحلة دور الـ16، وسيتم سحب القرعة بطريقة غير موجهة ودون تحديد مستويات مما قد يُسفر عن مواجهات كبرى مبكرة.

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