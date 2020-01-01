أخبار النصر اليوم | تطورات إصابة جونز وحقيقة رحيل أحمد موسى

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 30 أبريل 2020 ...

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الكشف عن تطورات إصابة حارس النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات حالة برادلي جونز حارس مرمى النصر بعد الجراحة الذي أجراها خلال الفترة الأخيرة.(طالع التفاصيل)

تقارير - النصر ينفي الصفقة التبادلية مع جالطة سراي لضم بلهندة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن مصير النيجيري أحمد موسى جناح النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.(طالع التفاصيل)

أنباء محبطة لدوري أبطال آسيا بسبب المقترح الجديد

نفت تقارير صحفية محلية التقارير التي أشارت إلى تحديد أحدى الدول لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا.(طالع التفاصيل)

عالمية النصر السعودي بين الحقيقة والمجاملة

"العالمية صعبة قوية" شعار خاص بجماهير نادي النصر التي تفتخر بفريقها دوماً بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بعكس جاره نادي الهلال الذي وصل إلى العالمية مؤخرًا.(طالع التفاصيل)